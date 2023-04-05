Правила расчета стоимости ОСАГО изменятся с апреля, рассказал эксперт

08:17, 05 апреля 2023, ПАИ

В апреле произошло расширение коэффициента бонус-малус (КБМ), использующегося при расчете полиса ОСАГО. Это позволит увеличить как скидку за безаварийную езду, так и наценку за предыдущие аварии, рассказал ведущий юрист Европейской юридической службы Орест Мацала.

На сегодняшний день актуальным документом, по которому рассчитываются тарифы ОСАГО, является Указание Банка России от 08.12.2021 № 6007-У. Там есть базовая ставка, которая умножается на коэффициенты в зависимости от различных показателей, влияющих на увеличение или снижение риска ДТП. При ее расчете учитывают территорию преимущественного использования авто, стаж и возраст водителей, допущенных к управлению, и еще ряд факторов.

«Одним из них является коэффициент КБМ — зависящий от того, были ли по вине страхователя и допущенных к управлению лиц выплаты по страховке в пользу пострадавших или нет. С 1 апреля он изменился. Раньше этот коэффициент варьировался от 2,45 до 0,5. Сейчас коридор расширен с 3,92 до 0,46», — рассказал юрист, пишет агентство «Прайм».

Неаккуратный водитель получает прилично подорожавшую страховку, а осторожный и бдительный может рассчитывать на более значительную скидку от стоимости договора ОСАГО, чем это было до 1 апреля 2022 года, резюмировал Орест Мацала.