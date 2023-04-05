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Общество

Россиянам предложили сдавать просроченные лекарства в аптеки

Систему сбора просроченных лекарств и медицинской упаковки предложили сделать в России. Такую инициативу выдвинул Российский экологический оператор (РЭО), пишут «Известия».

Инициативу можно будет реализовать, используя специальные контейнеры в больницах, поликлиниках и аптеках. Для этого понадобятся изменения в санитарные правила, например в те, которые регулируют работу торговли.
 
Собранные отходы отправятся на переработку. «Мощности для этого уже есть, плюс их активно наращивают», — отметили в РЭО. 
 
Пока в России нет специального сбора не годных к употреблению препаратов, блистеров и медупаковки. Как правило, просроченные лекарства люди выбрасывают в мусорное ведро или сливают в канализацию. Это наносит вред окружающей среде: неразложившиеся элементы препаратов могут нести токсикологическую опасность, подчеркнул в письме РЭО. 
 
Блистеры, которые отправляются в бытовые отходы, могут находится на свалках в течение 200 лет, не разлагаясь, сказано в документе. Эта тара относится к комбинированной упаковке: она состоит из полимеров и алюминия. Для нее нужен специальный способ переработки — материалы надо разделять с помощью особого оборудования и технологии. Поэтому блистеры важно собирать отдельно, их невозможно выделить в общем объеме среди других отходов.
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