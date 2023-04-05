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Общество

Редколлегия готовит к выходу 9-й том книги «Солдаты Победы», посвященный псковичам

Подготовку к изданию 9-го тома историко-документальной книги «Солдаты Победы» и другие мероприятия по увековечиванию памяти фронтовиков Псковской области обсудили участники редакционной коллегии при правительстве региона. Заседание прошло во вторник, 4 апреля, под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства.

Очередной том будет посвящен участникам Великой Отечественной войны — жителям города Пскова. По информации главного редактора многотомника Николая Никитенко, завершена обработка и первая читка всех 1042 статей о военном и мирном времени жизни фронтовиков, выполнена верстка предисловия и вступительной статьи. Городская редакционная коллегия работает над устранением выявленных недочетов, вносит дополнения и уточнения в статьи, проводит сверку фотографий.

В муниципалитетах продолжается работа по выявлению участников Великой Отечественной войны, сбору и подготовке материалов о них для будущих изданий. Подробно о деятельности редколлегий рассказали представители Великих Лук и Великолукского района. Основной претендент на попадание в 10-й, юбилейный выпуск многотомника «Солдаты Победы» — Опочецкий район.

Одновременно специалисты готовят отдельный выпуск об уроженцах региона — Героях Советского Союза, полных кавалерах ордена Славы, а также тех, кто был связан с Псковской землей, совершил здесь подвиги, погиб и похоронен.

В рамках заседания члены редколлегии поддержали инициативу Николая Никитенко организовать в регионе работу по созданию специального издания, посвященного псковским участникам вооруженного конфликта в Афганистане.

В этом году исполняется 10 лет проекту «Солдаты Победы». Отметить пройденный период работы над изданием представители областной и муниципальной редколлегий планируют рядом памятных юбилейных мероприятий.

Первый вице-губернатор Вера Емельянова отметила высокую значимость деятельности редколлегий и всех причастных к выпуску многотомного издания: «Работа проводится колоссальная. Мы видим динамику, результаты. Это огромный труд, который необходим для сохранения нашей памяти».

Многотомник «Солдаты Победы» является продолжением историко-документальной хроники «Книга Памяти». В нем отражены имена уроженцев Псковской области, вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны и восстанавливавших послевоенное хозяйство. Работа над серией книг ведется в Псковской области с 2013 года. За это время выпущено 8 томов. В первых двух увековечены имена участников Великой Отечественной войны, проживавших в Псковской области по состоянию на 1 января 2013 года. Третий том посвящен фронтовикам Великих Лук, четвертый — ветеранам Невельского района, пятый — участникам войны из Новосокольнического района, шестой — ветеранам Дновского района, седьмой — фронтовикам Себежского района. В марте 2023 года состоялась презентация 8-го тома, посвященного жителям Островского района — участникам Великой Отечественной войны.

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