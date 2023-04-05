Рухнувший забор на улице Школьной в Пскове отремонтирует собственник здания

12:59, 05 апреля 2023, ПАИ

Рухнувший забор на улице Школьной, 21 в Пскове в ближайшее время отремонтирует собственник здания. Об этом Псковскому агентству информации сообщила начальник отдела государственного контроля и надзора в области охраны объектов культурного наследия Ольга Павлова.

Она подчеркнула, что комитет находится на связи с собственниками этого объекта. «Вчера разговаривали, они на этой неделе примут меры. Сначала посмотрят, что им надо сделать, и устранят все последствия, чтобы граждане не волновались», — подчеркнула она.

По словам Ольги Павловой, за разрушение объекта культурного наследия и возможное причинение ущерба в случае несчастного случая в первую очередь несет ответственность собственник здания.

«Для того чтобы предотвратить разрушение объекта культурного наследия, причинение ущерба и другие возможные последствия — не дай бог, кто-то залезет, поранится и что-то произойдет — за все это в первую очередь несет ответственность собственник. Соответственно, конечно, они предпримут меры по устранению случившегося в течение ближайших дней», — подчеркнула она.

О том, что вокруг объекта культурного наследия рухнул забор, сообщил Псковскому агентству информации один из читателей. Мужчина отметил, что предположительно в прошлом году комитет по охране памятников обязал собственника огородить объект, однако в настоящее время от забора практически ничего не осталось.