ФОТОФАКТ Рухнувший забор на улице Школьной

12:45, 05 апреля 2023, ПАИ

Забор, ограждающий дом на улице Школьной, 21, развалился в Пскове. Фотографии рухнувшего ограждения прислал Псковскому агентству информации читатель.

Мужчина отметил, что предположительно в прошлом году комитет по охране памятников обязал собственника огородить объект, однако в настоящее время от забора практически ничего не осталось.

Дом на улице Школьной, 21 – объект культурного наследия регионального значения середины XIX века – XX века.