ФОТОФАКТ Рухнувший забор на улице Школьной
Забор, ограждающий дом на улице Школьной, 21, развалился в Пскове. Фотографии рухнувшего ограждения прислал Псковскому агентству информации читатель.
Мужчина отметил, что предположительно в прошлом году комитет по охране памятников обязал собственника огородить объект, однако в настоящее время от забора практически ничего не осталось.
Дом на улице Школьной, 21 – объект культурного наследия регионального значения середины XIX века – XX века.
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