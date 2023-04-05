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Общество

Михаил Ведерников обсудил с вице-президентом Ростелекома цифровое развитие Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с вице-президентом — директором макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александром Логиновым по актуальным вопросам цифровизации региона и дальнейшего сотрудничества. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

В 2022 году в рамках совместной работы по федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства 2.0» специалисты Ростелекома установили и запустили в эксплуатацию в Псковской области 10 базовых станций мобильной связи в малых населенных пунктах с численностью населения от 100 до 500 человек. Александр Логинов поблагодарил Михаила Ведерникова и правительство Псковской области за конструктивную работу и сообщил, что в планах на текущий год строительство еще 16 станций, что позволит обеспечить жителей устойчивой мобильной связью.

Вице-президент Ростелекома рассказал о строительстве волоконно-оптических сетей. В 2022 году более 2 тысяч домохозяйств получили техническую возможность подключения к современным сетям связи. Строительство велось в Пскове, Великих Луках, Пыталово, Опопчке, Красногородске, Стругах Красных, а также в населенных пунктах Опочецкого, Палкинского и Псковского районов. По словам Александра Логинова, положительно решен вопрос обеспечения оптоволоконной связью ряда населенных пунктов, которые не подпадают под федеральные и инвестиционные программы. Список к рассмотрению был сформирован правительством региона. «В пяти населенных пунктах — Сосновый Бор Себежского района, деревнях Ваулино, Красино, Вернявино и Ершово — мы приступим к стройке в этом году, средства выделены. По 11 населенным пунктам вопрос еще прорабатывается», — сообщил он. В общей сложности до конца года оператор намерен обеспечить возможностью подключения высокоскоростного интернета и современных цифровых сервисов еще более 7 тысяч семей Псковской области.

«Псковская область — самобытный регион с большим турпотенциалом в том числе. Обладая значительным опытом и технологическими возможностями, Ростелеком готов выступать партнером региона в реализации цифровых проектов, которые будут способствовать эффективному развитию Псковской области», — отметил вице-президент ПАО «Ростелеком».

В ходе встречи Михаил Ведерников обсудил с Александром Логиновым перспективные проекты цифровизации, в том числе направленные на повышение уровня безопасности на дорогах — установку комплексов видеонаблюдения и фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и создание автоматизированной системы мониторинга дорожной инфраструктуры. Кроме того, стороны обсудили направления совместной работы по обеспечению устойчивой связью приграничных районов области, развитию комплекса «Безопасный город» и ряд других рабочих вопросов.

«Объем нашего взаимодействия растет, решаются значимые для жителей региона вопросы, есть и прорывные направления, например обеспечение мобильной связью жителей малых населенных пунктов. Цифровизация региона остается одной из наших приоритетных задач. Речь идет и о дальнейшем развитии телекоммуникационной инфраструктуры, повышении доступности услуг связи для жителей области и о внедрении цифровых технологий в различные отрасли. Все это в конечном счете направлено на укрепление экономики и соцсферы Псковской области, улучшениие качества жизни людей. Благодарю Ростелеком за сотрудничество. Работаем!» — заключил Михаил Ведерников.

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