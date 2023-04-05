Украинский самолёт с лётчиком потерпел крушение в Брянской области

19:40, 05 апреля 2023, ПАИ

Украинский легкомоторный самолёт потерпел крушение в Клинцовском районе Брянской области, пилот попытался скрыться на территории Украины, но был задержан погранотрядом, сообщает ПУ ФСБ России по Брянской области.

Отмечается, что сотрудники пограничного управления ФСБ России по Брянской области в среду зафиксировали нарушение государственной границы РФ украинским легкомоторным самолётом.

«Самолёт по неустановленным причинам потерпел крушение в районе населённого пункта Бутовск Брянской области. Пытавшийся скрыться на украинской территории пилот (гражданин Украины) задержан пограничным нарядом», — говорится в сообщении.

В отношении иностранца проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение, отмечает ведомство.