Силовики обнаружили автомат и бронежилет у украинского лётчика

21:24, 05 апреля 2023, ПАИ

Силовики обнаружили автомат и бронежилет у украинского лётчика легкомоторного самолёта, пересёкшего государственную границу и потерпевшего крушение в Брянской области. Об этом сообщил ТАСС представитель Росгвардии в среду.

«Украинский пилот был задержан сотрудниками Росгвардии, совместными усилиями всех силовых структур, представленных в регионе. Он был вооружён. У него был автомат, магазины [к автомату], бронежилет. Сотрудники УФСБ разберутся, как с ним дальше работать», — сказал собеседник агентства.

Напомним, украинский самолёт с лётчиком потерпел крушение в Брянской области.