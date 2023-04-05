Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Силовики обнаружили автомат и бронежилет у украинского лётчика

Силовики обнаружили автомат и бронежилет у украинского лётчика легкомоторного самолёта, пересёкшего государственную границу и потерпевшего крушение в Брянской области. Об этом сообщил ТАСС представитель Росгвардии в среду.

«Украинский пилот был задержан сотрудниками Росгвардии, совместными усилиями всех силовых структур, представленных в регионе. Он был вооружён. У него был автомат, магазины [к автомату], бронежилет. Сотрудники УФСБ разберутся, как с ним дальше работать», — сказал собеседник агентства.

Напомним, украинский самолёт с лётчиком потерпел крушение в Брянской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 апреля 2023

Силовики обнаружили автомат и бронежилет у украинского лётчика

05 апреля 2023

Псковская область внесла большой вклад в восстановление возвращённых регионов страны

04 апреля 2023

Игорь Сопов представил практику применения ДЭГ участникам всероссийского форума
29 марта 2023

Необходимо создать центры материнства, считает Михаил Васильев
28 марта 2023

Андрей Маковский станет гостем программы «Оглавление» на «Серебряном дожде»

24 марта 2023

Муниципальным депутатам в Псковской области не придётся ежегодно декларировать доходы
23 марта 2023

Старт лиги дебатов для псковских школьников объявляет Молодёжный парламент
23 марта 2023

Андрей Маковский: Сближение России и Китая – это залог международной безопасности

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...