В Белгороде отменили парад на 9 мая
Белгородские власти отменили военный парад в областном центре на 9 мая, вопрос по проведению шествия «Бессмертного полка» будет решаться по оперативной обстановке, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в эфире.
Во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» у главы области спросили, планируется ли проведение парада на 9 мая в Белгороде.
«Могу сказать, что парада не будет для того, чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода. По поводу салюта и шествия «Бессмертного полка» рассмотрим этот вопрос, так же как и празднование 80-летния Прохоровского сражения, на ближайшем заседании оперативного штаба», - ответил Гладков.
Отметим, что в Пскове планируют задействовать все имеющиеся площадки во время проведения празднования Дня победы.