В России изменили билеты теоретического экзамена на водительские права

13:43, 06 апреля 2023, ПАИ

Билеты теоретического экзамена на права исправило МВД. В них появились новые вопросы, а также скорректированы ответы на вопросы старые. По этим билетам экзамены уже начали принимать. Они выложены на официальном сайте Госавтоинспекции в разделе «Участникам дорожного движения», пишет «Российская газета» со ссылкой на МВД.

Напомним, с 1 марта этого года вступили в силу поправки в Правила дорожного движения, поэтому и были изменены билеты теоретического экзамена на права.

Как сообщили в МВД, были внесены изменения в 18 задач в комплекте «СD». Речь идет о билетах по управлению грузовиками и автобусами. А также изменены 13 задач в комплекте билетов «АВ». Это уже управление мотоциклами и легковушками. Кроме того, исправлены некоторые комментарии к билетам.

В частности, добавлена задача про новую бело-лунную секцию светофора. Еще одна новая задача в билетах - это режим труда и отдыха водителей.

По данным статистики, почти из 2660 тысяч человек, сдававших за год экзамен, теоретический экзамен с первого раза осилили чуть больше 953 тысяч водителей. То есть как правило сдавали экзамен с третьей попытки. А всего из миллиона впервые сдающих на права после обучения все экзамены с первого раза сдало около 186 тысяч человек.