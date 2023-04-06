Владимир Мединский прибыл с рабочим визитом в Псков

17:49, 06 апреля 2023, ПАИ

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прибыл с рабочим визитом в Псков. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Посетили кампус ПсковГУ, обсудили возможности для развития и использования здания и территории возле него», - написал глава региона.

Помимо губернатора на встрече с помощником президента присутствовали митрополит Тихон, глава города Борис Елкин и председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.