Мошенники собирают информацию о российских военных через соцсети

00:12, 07 апреля 2023, ПАИ

Псевдоволонтёры собирают информацию о расположении баз российских военнослужащих через социальные сети, сообщается в чатах псковских волонтёров.

«В один из наших телеграм-каналов пишет псевдоволонтёр, который представился сотрудником фонда #МЫВМЕСТЕ и предложил помощь бойцам на фронте. Есть лишь одно условие: военным необходимо записать видео или подготовить бумагу с указанием воинского подразделения и его нужд, а потом будет согласован населённый пункт, в котором военные и получат помощь», — уточняется в сообщении в одном из чатов.

Присланная «волонтёром» доверенность оказалась без печати и выдана ООО, не имеющим отношения к фонду. При проведённой проверке оказалось, что фонд с такой просьбой не обращался, а такого сотрудника не существует.

Отметим, что фонд #МЫВМЕСТЕ призвал родственников и участников СВО быть внимательнее и осторожнее.