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Общество

Оптимизировать воинский учёт предложил законодателям СЗФО Алексей Севастьянов

Фото: пресс-служба Архангельского областного Собрания депутатов

Разрешить гражданам подавать сведения о воинском учёте через портал «Госуслуги» предложил председатель комитета по законодательству и МСУ Алексей Севастьянов – инициативу псковский депутат озвучил на заседании комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по правовым вопросам в Архангельске. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Предваряя выступление Алексея Севастьянова, председатель комитета Всеволод Беликов поблагодарил псковичей за внимание к вопросу совершенствования законодательства в части оптимизации воинского учёта и мобилизации граждан. «Крайне важная тема, все мы вовлечены в этот процесс», - отреагировал депутат из Санкт-Петербурга.

Алексей Севастьянов обратил внимание коллег на успешное внедрение в России технологий цифровизации – запись к врачу через портал «Госуслуги» или оформление документов в электронном виде стали привычным делом для многих граждан. Депутат напомнил, что по поручению президента к апрелю 2024 года должен быть создан государственный информационный ресурс, содержащий необходимые для актуализации документов воинского учёта сведения.

«Действующее законодательство обязывает граждан лично в очном формате   предоставлять в военкоматы сведения о себе – например, о переезде на новое место жительства, изменении места работы, семейного положении или образования. Как правило, это отнимает много времени и сил. Мы предлагаем рассмотреть возможность передачи информации военным комиссариатам посредством портала «Госуслуги», - озвучил суть инициативы Алексей Севастьянов.

Ещё один проблемный вопрос, который отметил в докладе псковский депутат, связан с пробелами в правовой базе по отмене решений призывных комиссий. Согласно постановлению правительства региональная призывная комиссия имеет право отменять решения муниципальных комиссий о призыве граждан на военную службу по мобилизации, но федеральное законодательство не содержит соответствующего основания для увольнения военнослужащих.

«Областная комиссия пересмотрела решение муниципальной, признав, что человека призвали неправильно. Гражданин уже находится в рядах вооружённых сил, и для его командира решение вышестоящей призывной комиссии не является обязательным к исполнению. Надо с этим что-то делать», - привёл пример возможных последствий Алексей Севастьянов.

Представители заксобраний СЗФО согласились с необходимостью совершенствования правового регулирования таких случаев. Депутаты оперативно проработают эти вопросы в своих регионах, затем на основании обобщения полученных сведений комитет подготовит проекты обращений от Парламентской Ассоциации Северо-Запада России в федеральные органы власти.

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