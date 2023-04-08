День открытых дверей пройдёт в Псково-Печерской семинарии

23:28, 07 апреля 2023, ПАИ

Свои двери для абитуриентов, желающих посвятить свою жизнь служению Богу и церкви, а также для тех, кто стремится стать пастырем, откроет Псково-Печерская духовная семинария 8 мая. Об этом сообщается на сайте семинарии.

Исполняющий обязанности ректора митрополит Псковский и Порховский Тихон, духовники и преподаватели, студенты семинарии расскажут об особенностях учебного процесса в духовной школе, об условиях поступления в 2023 году, ответят на интересующие абитуриентов вопросы.

Для участников встречи будет проведена экскурсия по семинарии и по Псково-Печерскому монастырю с посещением пещер, храмов, келий старцев — преподобного Симеона Псково-Печерского, архимандрита Иоанна (Крестьянкина).

«День открытых дверей пройдёт как в очном, так и в дистанционном формате. Приехавшим будет предоставлена возможность проживать в семинарии, их пригласят разделить трапезу с братией и семинаристами», — отмечается в сообщении.

Чтобы принять участие в дне открытых дверей, необходимо заполнить электронную заявку.

Интересующие вопросы можно задать, позвонив по телефону +7-900-990-09-75.