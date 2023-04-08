Украинскую ракету сбили над Феодосией на восточном берегу Крыма

11:59, 08 апреля 2023, ПАИ

Ракету, запущенную со стороны Украины, сбили над Феодосией на восточном берегу Крыма 8 апреля, сообщил в своём Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

Советник главы республики по информационной политике Олег Крючков ранее сообщил, что системы противовоздушной обороны (ПВО), по предварительной информации, сработали в Феодосийском регионе на восточном побережье Крыма.

«Над Феодосией сбита ракета, запущенная со стороны Украины. Обломки сбитой ПВО украинской ракеты упали в одном из населённых пунктов Крыма. Жертв и разрушений нет», — написал он, передаёт ТАСС.

Ранее надводные беспилотники 22 марта пытались проникнуть в Севастопольскую бухту, Черноморский флот отбил атаку, а также 29 марта был сбит летательный аппарат: он упал в поле, жертв и разрушений нет.

Советник главы республики Олег Крючков сообщал, что целью были гражданские объекты, поскольку военных вблизи нет.