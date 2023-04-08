Двое младенцев родились с повреждениями мозга из-за COVID-19 у матерей

20:20, 08 апреля 2023, ПАИ

Двое младенцев родились в США с повреждениями мозга в результате COVID-19, которым переболели их матери во время беременности. Один ребенок скончался в возрасте года и одного месяца. Об этом говорится в исследовании университета Miami Health System и медицинской школы Миллера при университете Майами.

Согласно исследованию, коронавирусная инфекция проникла в организм детей во время беременности матерей через плаценту. При этом тест на COVID-19 у обоих младенцев был отрицательным, однако количество антител в их крови было очень высоким, пишет РИА Новости.

Ученые наблюдали у новорожденных судороги, микроцефалию и задержку в развитии. Как пишет научный журнал Pediatrics, умерший ребенок родился недоношенным на 32-й неделе беременности.

По словам профессора школы Миллера Али Саада, плаценты обеих матерей взяли на анализ, в результате которого были выявлены патологические изменения, вызванные COVID-19. Кроме того, в мозге погибшего младенца после вскрытия обнаружили недостаток белого вещества и наличие гипоксии/ишемии в коре головного мозга.