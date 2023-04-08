Исхудавшего тюленёнка спасли на территории дамбы в Санкт-Петербурге

22:58, 08 апреля 2023, ПАИ

Первым питомцем Петербургского центра помощи морским млекопитающим в этом сезоне стал исхудавший серый тюленёнок. Его нашли на дамбе и доставили на территорию водоканала в посёлке Репино.

«Тюленёнок был найден на территории дамбы Андреем Барановым, который и принял деятельное участие в спасении детёныша», — сообщает пресс-служба водоканала. Животному будут помогать специалисты Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская, пишет издание «Фонтанка.ру».

Малыш весит 15 килограммов, хотя в начале самостоятельной жизни тюленята должны быть не меньше 40 килограммов. «Только с такой массой они не мёрзнут в холодной воде и могут учиться охотиться на рыбу», — пояснили в сообщении.

Отмечается, что именно в апреле и мае детёныши тюленей и нерп чаще всего отбиваются от матерей. О них необходимо сообщать сотрудникам Фонда друзей балтийской нерпы по телефону (8 812) 699-23-99.