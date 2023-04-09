МЧС опубликовало мем про траву

17:04, 09 апреля 2023, ПАИ

Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) России в своем Telegram-канале опубликовало мем про опасность поджигания сухой травы.

«Поджигаешь траву? На, это тебе», — говорится в подписи к картинке, на которой изображен человечек, протягивающий мозг нарушителю.

Поджигать сухую траву — осознанно создавать проблемы себе и окружающим, добавили в министерстве. В ведомстве рассказали, что каждую весну поджигание сухой травы становится причиной серьезных пожаров.