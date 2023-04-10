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Общество

Победители конкурса «Лидеры России» получат по миллиону рублей

Победители конкурса «Лидеры России» получат по миллиону рублей. Об этом в эфире нового выпуска программы «Псковский телеграм Online» заявила и. о. председателя комитета по труду и занятости Псковской области Алена Трунова.

Она отметила, что под управленцем понимается любой человек, который имеет опыт руководящей работы не менее двух лет.

Конкурс проходит в пятый раз. Только за первые несколько дней с момента старта конкурса поступило более 30 тысяч заявок. «Там многоступенчатый отбор: начинается все с тестирования, которое проверяет эрудированность, знания в разных областях. Через это проверяется способность к аналитическому мышлению. Могут встречаться разные вопросы: из сферы искусства, кинематографа, истории, географии. На следующем этапе будет контрольное тестирование — на этот раз очное», — пояснила Трунова.

Выигранные деньги финалист сможет потратить на образование, плюс победители получат наставников из числа первых лиц страны. «Но даже если ты не стал суперфиналистом, ты получаешь обратную связь от карьерных консультантов. Участвовать можно от 18 до 55 лет», — добавила она.

Также Алена Трунова отметила, что от Псковской области участников не так много. По её словам, на региональный конкурс люди выдвигаются охотно, а вот на федеральный этап — уже менее активно.

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