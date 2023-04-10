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Общество

Свидетельства злодеяний фашистов обнародовал псковский архив

Свидетельства злодеяний фашистов в Порховском районе опубликовал Госархив Псковской области в своем Telegram-канале.

«Отступая под ударами Красной Армии, фашистские варвары начали планомерное уничтожение районного центра Ленинградской области, старинного русского города Порхова», - это строки из акта о зверствах и злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в Порхове и Порховском районе Ленинградской области и ущербе, нанесенном ими народному хозяйству за период с 11 июля 1941 года по 26 февраля 1944 года.

«Гитлеровцами взорваны и сожжены все общественные и культурные учреждения, промышленные предприятия города, в том числе – Городской государственный драматический театр, Краеведческий музей, городская библиотека, кинотеатр, 6 школ, Библиотечный техникум, мебельная фабрика, льнозавод, здания овчинно-шубного и известкового заводов, больница на 500 коек, две электростанции, много жилых домов», - следует из отчета. 

В этом перечне есть и храмы: «загажены и приведены в полную негодность – собор св. Покрова и св. Богородицы, разрушены: еврейская синагога и немецкая кирха».

В Порхове до войны насчитывалось 1223 здания, после изгнания врага целыми оставались 124.

«Нет ни одного сельсовета, которого не коснулись бы грязные лапы гитлеровских разбойников», - сообщается в документе.

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