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Общество

Ушла из жизни преподаватель ПсковГУ Любовь Корепина

На 90-м году жизни умерла старейший преподаватель кафедры образовательных технологий (ранее кафедра ТИМГО), кандидат педагогических наук, доцент, методист по русскому языку в начальных классах Любовь Корепина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

«Память о ней как о светлом, доброжелательном человеке, влюблённом в своё дело, останется в наших сердцах, сердцах учеников и коллег», - так отзываются о ней в вузе.

Отпевание состоится во вторник, 11 апреля, в 9:00 в Морском храме святителя Климента Римского (Красноармейская наб., 16).

Любовь Корепина в 1956 году с отличием окончила филологическое отделение историко-филологического факультета Курганского педагогического института. С 1956 по 1958 год – учитель русского языка и литературы Коровинской средней школы Мишкинского района Курганской области. В 1958 году (до 1967 года) по приказу заведующего облоно Курганской области переведена в Варлаковскую среднюю школу Мишкинского района. С 1967 по 1982 год – преподаватель методики русского языка в начальных классах Мишкинского педагогического училища Курганской области.

В 1981 году окончила аспирантуру МГПИ имени В. И. Ленина при кафедре методики преподавания русского языка и защитила кандидатскую диссертацию на тему «Развитие речи младших школьников в диалектных условиях». С 1982 года начала работать на кафедре теории и методики гуманитарного образования Псковского государственного педагогического института имени С. М. Кирова (ныне ПсковГУ).

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