День освобождения узников фашистских концлагерей отмечают 11 апреля

08:15, 11 апреля 2023, ПАИ

11 апреля во всем мире отмечается памятная дата — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, сообщает calend.ru. Она установлена в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года.

Концлагеря — это места заключения больших масс людей, помещенных туда по политическим, социальным, расовым, религиозным и иным признакам. Широкое распространение они получили в годы Второй мировой войны и были расположены как в самой фашистской Германии, так и на оккупированных ею территориях.

22 марта 1933 года в Дахау начал действовать первый концентрационный лагерь в нацистской Германии, а в последующие годы фашисты создали огромную сеть этих лагерей, превращенных в места организованного систематического убийства миллионов людей.

Всего на территории Германии и оккупированных ею стран действовало более 14 тысяч концлагерей, гетто и тюрем. Одним из крупнейших нацистских концентрационных лагерей являлся Бухенвальд, который начал функционировать у немецкого города Веймара 19 июля 1937 года. К 1945 году он имел 66 филиалов и внешних рабочих команд.

По признанию самих эсэсовцев, узник, продолжительность жизни которого в лагере составляла менее года, приносил нацистам почти полторы тысячи рейхсмарок чистой прибыли.

Среди других всемирно известных нацистских концлагерей, в которых содержались и гибли десятки и сотни тысяч узников: Освенцим – 4 миллиона узников, Майданек – 1,38 миллиона, Маутхаузен – 122 тысячи, Заксенхаузен – 100 тысяч, Равенсбрюк – 92,7 тысячи, Треблинка – 80 тысяч, Штуттгоф – 80 тысяч. Количество детей до 14 лет в этих лагерях составляло 12-15%.

За годы Второй мировой войны через лагеря смерти прошло более 20 миллионов человек из 30 стран мира, из них 5 миллионов — граждане Советского Союза. Примерно 12 миллионов человек так и не дожили до освобождения, среди них — около 2 миллионов детей. Только в Бухенвальде было уничтожено свыше 56 тысяч человек 18 национальностей, в том числе 19 тысяч советских военнопленных.

На Нюрнбергском процессе в 1946 году международный трибунал признал, что заключение в неволю мирных граждан иностранных государств, равно как и использование в принудительном порядке их труда в интересах Германии, является не только военным преступлением. Оно было квалифицировано как преступление против человечества.