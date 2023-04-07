Вербовкой молодёжи занимаются украинские нацбатальоны

23:37, 10 апреля 2023, ПАИ

Члены украинских нацбатальонов через группы в социальных сетях вербуют подростков, а при достижении ими совершеннолетия вручают оружие и отправляют в зону боевых действий. Об этом ТАСС в понедельник сообщил солдат 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооружённых сил Украины (ВСУ) Евгений Ганжала, добровольно сдавшийся в плен военным РФ во время боёв за Мариуполь в ДНР в апреле прошлого года.

«Батальоны — те, что пошли воевать, — создавали свои патриотические группы. Это экстремистские и террористические организации, запрещённые в России. Они занимались вербовкой молодёжи в разных группах, националистических», — сказал он.

«Я считаю, что это ненормально, когда вербуют молодёжь, когда молодёжь в 15–16 лет забивают национальными идеями, а потом, когда они достигают восемнадцатилетия, им дают в руки оружие и отправляют на войну», — рассказал пленный.