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Политика

Вербовкой молодёжи занимаются украинские нацбатальоны

Члены украинских нацбатальонов через группы в социальных сетях вербуют подростков, а при достижении ими совершеннолетия вручают оружие и отправляют в зону боевых действий. Об этом ТАСС в понедельник сообщил солдат 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооружённых сил Украины (ВСУ) Евгений Ганжала, добровольно сдавшийся в плен военным РФ во время боёв за Мариуполь в ДНР в апреле прошлого года.

«Батальоны — те, что пошли воевать, — создавали свои патриотические группы. Это экстремистские и террористические организации, запрещённые в России. Они занимались вербовкой молодёжи в разных группах, националистических», — сказал он.

«Я считаю, что это ненормально, когда вербуют молодёжь, когда молодёжь в 15–16 лет забивают национальными идеями, а потом, когда они достигают восемнадцатилетия, им дают в руки оружие и отправляют на войну», — рассказал пленный.

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