Торговлю обяжут нанимать ветврачей для приемки мяса

10:29, 11 апреля 2023, ПАИ

Новые правила обращения с мясной продукцией в торговле подготовил Минсельхоз, пишет газета «Известия» со ссылкой на проект приказа ведомства.

Регулятор уверен, ветеринарно-сопроводительные бумаги на этот товар должны оформлять только ветеринарные врачи: государственные или аттестованные. Эти правила начнут действовать уже в 2025 году. Сейчас с сопроводительными документами работают линейные сотрудники магазинов, причем весь процесс автоматизирован.

Цель Минсельхоза — снизить количество нарушений при оформлении сопроводительных бумаг. В настоящее время выбирают оптимальное решение, в том числе совместно с союзами и ассоциациями, заметили там.

В конце марта бизнес попросил Минпромторг сформировать негативный отзыв на этот проект Минсельхоза, сказано в письме Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) в министерство промышленности и торговли. Для интернет-торговли требование абсолютно невыполнимо: агрегаторы не смогут заниматься доставкой мяса с такими правилами. В АКИТ изданию подчеркнули, что продукция животного происхождения занимает порядка 40 % от всех пищевых заказов.

«Курьеры забирают продукты из каждой отдельной торговой точки. Поэтому для оформления заказа стационарной торговле понадобится государственный или аттестованный ветеринарный врач в каждом магазине, в течение всего рабочего дня. При этом количество ветврачей на рынке сейчас не хватает: сейчас таких специалистов в шесть раз меньше, чем нужно», — отметил президент объединения Артем Соколов.

Более того, уверен он: такие изменения абсурдны. Ведь продукция попадает в оборот, пройдя все этапы оценки безопасности, плюс она — в индивидуальной упаковке с маркировкой производителя, для нее уже не нужен ветеринар.