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Общество

Россельхознадзор нашел в сырах из Белоруссии говяжий жир

Россельхознадзор попросил ветеринарную службу Белоруссии приостановить поставки в Россию продукции с нескольких предприятий, фальсифицирующих сыры говяжьим жиром. Об этом говорится в сообщении российского ведомства.

«В связи с тем, что использование животных жиров при производстве сыров недопустимо, Россельхознадзор обратился к департаменту ветеринарного и продовольственного надзора Белоруссии с просьбой приостановить с 12 апреля 2023 года сертификацию продукции указанных предприятий в адрес российских получателей и провести исчерпывающее расследование по установлению причин произошедшего», - отмечается в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, Россельхознадзор при проведении лабораторного мониторинга поступающей в Россию продукции выявил в сырах белорусского производства говяжьи жиры. Так, в полутвердом копченом сыре ОАО «Туровский молочный комбинат» 26,3% молочного жира было замещено говяжьим, в мягком сливочном сыре говяжьим жиром фальсифицировано 29,1% молочного. В полутвердом сыре Цеха по производству сыров ОАО «Бабушкина крынка» 30% молочного жира заменены говяжьим, передает ТАСС.

При этом продукция сопровождалась декларациями о соответствии и ветеринарными сопроводительными документами, выданными компетентным органом Белоруссии.

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