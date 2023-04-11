Наталья Горбачева заявила о важности формирования корпуса наблюдателей от Общественной палаты

17:55, 11 апреля 2023, ПАИ

Востребованность формирования корпуса наблюдателей от Общественной палаты на предстоящих губернаторских выборах отметила ее председатель Наталья Горбачева в эфире программы «Оглавление» на «Серебряном дожде» (88.3 FM). По ее словам, это важно и нужно.

«Нас также волнует, как будет проходить дистанционное электронное голосование [на губернаторских выборах. - Прим. ред.], поскольку в области, мне кажется, на данный момент есть некоторые проблемы со связью. Но если мы за это взялись, значит, это будет обеспечено», - добавила гостья студии.

Напомним, что голосование на выборах губернатора Псковской области планируют сделать многодневным и провести его 8, 9 и 10 сентября.