Названа причина отказа Андрея Царева от членства в Общественной палате РФ

14:38, 12 апреля 2023, ПАИ

Решение директора ЦЛП Андрея Царева не избираться в Общественную палату России прокомментировала председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева в эфире программы «Оглавление» на «Серебряном дожде» (88.3 FM).

Наталья Горбачева уверена, что это никак не связано с его контактами с иностранными благотворителями.

«Вы знаете его человеческие качества. Он очень скромный человек. Трудоголик - это не то слово. Просто человек с большой буквы, который взял на себя вот эту работу. И он два срока отбыл [в Общественной палате России. - Прим. ред.], делал робкие попытки, говорил «ну, может, кого-то другого, я уже там устаю, большой объем работы». И, видимо, он взвесил и решил отказаться от выдвижения», - предположила гостья студии.

Ранее сообщалось, что член Общественной палаты РФ Андрей Царев взял самоотвод на стадии обсуждения и выдвижения кандидатур. Регион в Общественной палате России представила руководитель Государственного архива Псковской области Наталья Исакова.