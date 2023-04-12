Ежедневная аудитория соцсети «ВКонтакте» превышает 53 миллиона человек

00:02, 12 апреля 2023, ПАИ

Ежедневная аудитория социальной сети «ВКонтакте» в России в марте превысила 53 млн человек, по этому показателю она опередила Telegram и YouTube. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Mediascope.

Согласно данным исследовательской компании, ежедневная аудитория соцсети «ВКонтакте» в марте составила 53,3 млн человек. У Telegram в марте этот показатель составил 50,9 млн человек, а у видеохостинга YouTube — 50,7 млн.

При этом по месячной аудитории YouTube в марте по-прежнему значительно опережает и «ВКонтакте», и Telegram — 93 млн против 86,9 млн и 76 млн пользователей соответственно.

У соцсети «Одноклассники» ежедневная аудитория составляет 20,8 млн человек, ещё 32,2 млн хотя бы один раз за средний день месяца заходят в TikTok.