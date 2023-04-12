В Крыму и Севастополе 1 и 9 мая не будут проводить парады и шествия

09:29, 12 апреля 2023, ПАИ

Власти Крыма и Севастополя из соображений безопасности приняли решение не проводить парады, а также шествия «Бессмертного полка» в День Победы и первомайские праздничные демонстрации, сообщил в среду в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

«Органы власти Республики Крым и города-героя Севастополя приняли совместное решение не проводить праздничные демонстрации на 1 Мая, шествия «Бессмертного полка» и военный парад на 9 Мая. Это решение обусловлено соображениями безопасности», - написал Аксенов.

Глава республики отметил, что, несмотря на отмену праздничных мероприятий, ветераны не останутся без внимания. «Представители органов власти на местах обязательно навестят их и поздравят с Днем Победы», - добавил он.

В ближайших к Крымскому мосту муниципалитетах и приграничных районах Крыма, а также на территории Севастополя действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Кроме того, он бессрочно установлен в граничащих с Украиной регионах Центрального федерального округа (Курской, Брянской и Белгородской областях).