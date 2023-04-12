Центральный сквер в Плюссе обустроят к концу весны

14:02, 12 апреля 2023, ПАИ

Центральный сквер в поселке Плюсса обустроят к концу весны. Срок окончания работ - 31 мая, сообщает газета «Плюсский край».

На данный момент идёт демонтаж старого асфальтового покрытия и бортового камня. Предусмотрено устройство пешеходных дорожек из брусчатки и установка дополнительных скамеек.

Мероприятия запланированы в рамках реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Объект был выбран в ходе проведения рейтингового голосования в 2022 году.