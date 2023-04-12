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Общество

Суд наказал псковичку за неуплату алиментов

Псковский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении псковички, которая обвинялась в неуплате алиментов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе судов Псковской области. 

Подсудимая в течение двух месяцев не выплачивала средства на содержание своей дочери. В итоге общая задолженность по алиментам составила более 20 тысяч рублей.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде четырех месяцев исправительных работ с удержанием 5 % от заработной платы в доход государства. Приговор в законную силу пока не вступил.

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