Суд наказал псковичку за неуплату алиментов

18:04, 12 апреля 2023, ПАИ

Псковский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении псковички, которая обвинялась в неуплате алиментов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Подсудимая в течение двух месяцев не выплачивала средства на содержание своей дочери. В итоге общая задолженность по алиментам составила более 20 тысяч рублей.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде четырех месяцев исправительных работ с удержанием 5 % от заработной платы в доход государства. Приговор в законную силу пока не вступил.