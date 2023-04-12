На 48-м году жизни умер писатель Эдуард Багиров

19:31, 12 апреля 2023, ПАИ

Писатель Эдуард Багиров умер на 48-м году жизни, сообщила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале.

Эдуард Багиров родился 25 октября 1975 года в городе Мары Туркменской ССР. Багиров стал известен благодаря роману «Гастарбайтер», опубликованному в 2007 году. Также он написал такие книги, как «Любовники» и «Идеалист».

В последнее время Багиров вёл авторскую программу «Багиров против» на радио Sputnik.