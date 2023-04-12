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Мастер-классы Светланы Тишиной по физике пройдут в рамках книжного фестиваля

Автор проекта «Занимательная «ПерельМания» Светлана Тишина в третий раз поучаствует в книжном форуме «Русский Запад». О том, какие мастер-классы привезёт бывший учитель физики, рассказали в эфире радиостанции «7 НЕБО».

Участникам «Русского Запада» Светлана представит проект «ПерельМания и ПерельМагия». Умные книжки об умных игрушках». 

Название проект получил от фамилии известного советского учёного Якова Исидоровича Перельмана, выпустившего в первой половине прошлого века серию книг, в которых с помощью ребусов, весёлых задачек, необычных опытов он раскрывал законы математики, геометрии, физики, астрономии.

«ПерельМания» предназначена для фанатов физики и тех, кому интересны парадоксы и наблюдения, объясняет Светлана Тишина. А «ПерельМагию» обязательно оценят ребята, готовые удивляться, но на первом этапе глубоко не вникающие в суть явлений.

Автор проекта проведёт для детей и взрослых мастер-классы, помогающие понять физику и её законы с помощью игры.

«А ещё привезу сосуды с секретами, которые долгие годы собирал коллекционер и изобретатель Анатолий Калинин», — сообщила радиоведущим Светлана Тишина.

На примере сосудов автор проекта хочет наглядно показать, как технология помогает совершать чудеса.

Напомним, что фестиваль «Русский Запад» пройдёт с 17 по 20 апреля в библиотеке имени Курбатова.

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