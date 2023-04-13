Дни открытых дверей пройдут в ПсковГУ

10:57, 13 апреля 2023, ПАИ

Дни открытых дверей пройдут в Псковском государственном университете с 22 апреля по 30 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Участники встреч смогут узнать о преимуществах вуза, его инфраструктуре, направлениях обучения и правилах поступления в 2023 году.

График проведения дней открытых дверей:

Институт физико-математических наук и информационных технологий - 22 апреля 10:30 – 12:40 (пл. Ленина, 2);

Институт гуманитарных наук и языковых коммуникаций - 22 апреля 13:00 – 14:40 (пл. Ленина, 2);

Филиал ПсковГУ в городе Великие Луки - 27 апреля 14:00 – 16:00 (г. Великие Луки, ул. Новослободская Набережная, 24);

Институт образования и социальных наук - 29 апреля 11:00 – 12:40 (пл. Ленина, 2);

Институт медицины и экспериментальной биологии - 29 апреля 13:00 – 14:40 (ул. Красноармейская, 1);

Передовая инженерная школа гибридных технологий в станкостроении Союзного государства - 13 мая 11:00 – 12:40 («Точка кипения», ул. Льва Толстого, 4);

Институт промышленных технологий и дизайна - 13 мая 13:00 – 14:40 («Точка кипения», ул. Льва Толстого, 4);

Колледж ПсковГУ - 20 мая 11:00 – 12:40 (ул. Яна Фабрициуса, 16);

Институт права, экономики и управления - 20 мая 13:00 – 14:40 («Точка кипения», ул. Льва Толстого, 4).