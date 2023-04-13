Дни открытых дверей пройдут в ПсковГУ
Дни открытых дверей пройдут в Псковском государственном университете с 22 апреля по 30 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.
Участники встреч смогут узнать о преимуществах вуза, его инфраструктуре, направлениях обучения и правилах поступления в 2023 году.
График проведения дней открытых дверей:
Институт физико-математических наук и информационных технологий - 22 апреля 10:30 – 12:40 (пл. Ленина, 2);
Институт гуманитарных наук и языковых коммуникаций - 22 апреля 13:00 – 14:40 (пл. Ленина, 2);
Филиал ПсковГУ в городе Великие Луки - 27 апреля 14:00 – 16:00 (г. Великие Луки, ул. Новослободская Набережная, 24);
Институт образования и социальных наук - 29 апреля 11:00 – 12:40 (пл. Ленина, 2);
Институт медицины и экспериментальной биологии - 29 апреля 13:00 – 14:40 (ул. Красноармейская, 1);
Передовая инженерная школа гибридных технологий в станкостроении Союзного государства - 13 мая 11:00 – 12:40 («Точка кипения», ул. Льва Толстого, 4);
Институт промышленных технологий и дизайна - 13 мая 13:00 – 14:40 («Точка кипения», ул. Льва Толстого, 4);
Колледж ПсковГУ - 20 мая 11:00 – 12:40 (ул. Яна Фабрициуса, 16);
Институт права, экономики и управления - 20 мая 13:00 – 14:40 («Точка кипения», ул. Льва Толстого, 4).