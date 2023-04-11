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Политика

Позиции пяти политиков улучшились в медиарейтинге «Псковской правды»

Позиции пяти политиков улучшились в медиарейтинге по сравнению с февралем. Издание «Псковская правда» составило рейтинги на основе данных федеральных и региональных СМИ из системы «Медиалогия» за март.

Так, вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова поднялась на 18 пунктов, с 23-го на 8-е место. Её медиаиндекс составил 1337.

Улучшение позиций продемонстрировал первый вице-спикер Совета Федерации РФ, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак – он поднялся на 11 строчек. Медиаиндекс Турчака составил 1339.

Кроме того, на десять пунктов поднялся секретарь реготделения «Единой России» Александр Козловский (его медиаиндекс – 1300), на девять – председатель облизбиркома Игорь Сопов (медиаиндекс – 1126).

Также вырос медиарейтинг главы областного исполкома отделения Народного фронта Виктора Остренко (медиаиндекс – 865, плюс восемь позиций).

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