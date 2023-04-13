ВИДЕОФАКТ Боевой глухарь: нападение на полицию Эстонии
Глухари в Эстонии нападают на местную полицию, сообщает телеграм-канал «Шпроты в изгнании I Новости Латвии».
«Эстонские глухари совсем озверели: нападают как на мирных гражда, так и на солдат НАТО. В этот раз жертвой глухаря стала патрульная машина, измерявшая скорость на шоссе Таллин – Нарва», — гласит сообщение канала.
В полиции отметили, что во многих регионах Эстонии можно встретить злых глухарей, которые могут вести себя непредсказуемо, в том числе напасть на человека. Полиция призывает проявлять осторожность при встрече с птицей.
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