42% псковичей сталкивались с абьюзом на работе – опрос
С психологическим насилием на работе сталкивались 42% опрошенных псковичей, у 47% не было подобного опыта, сообщает сервис SuperJob.
Причем чаще остальных говорили об абьюзивных отношениях в рабочем коллективе респонденты в возрасте от 25 до 34 лет (49%).
Основными проявлениями абьюза на работе псковичи считают ситуации, в которых нарушается Трудовой кодекс: добровольно-принудительную сверхурочную работу, задержку зарплаты и выполнение поручений, не относящихся к рабочей деятельности (34%). 26% горожан сталкивались со злоупотреблением со стороны руководства властью, 17% — с унижениями и 15% — с эмоциональным давлением.
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