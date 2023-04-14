42% псковичей сталкивались с абьюзом на работе – опрос

09:44, 14 апреля 2023, ПАИ

С психологическим насилием на работе сталкивались 42% опрошенных псковичей, у 47% не было подобного опыта, сообщает сервис SuperJob.

Причем чаще остальных говорили об абьюзивных отношениях в рабочем коллективе респонденты в возрасте от 25 до 34 лет (49%).

Основными проявлениями абьюза на работе псковичи считают ситуации, в которых нарушается Трудовой кодекс: добровольно-принудительную сверхурочную работу, задержку зарплаты и выполнение поручений, не относящихся к рабочей деятельности (34%). 26% горожан сталкивались со злоупотреблением со стороны руководства властью, 17% — с унижениями и 15% — с эмоциональным давлением.