Великолучанин победил на чемпионате России по комплексному единоборству

10:27, 14 апреля 2023, ПАИ

Профессиональный боец ММА, чемпион лиги NAIZA, великолучанин Руслан Шамилов одержал победу на чемпионате Федеральной службы судебных приставов России по комплексному единоборству. Об этом сообщает портал Luki-News.

Соревнования проходили с 10 по 14 апреля в Подмосковье. Среди 108 спортсменов разыграли 16 комплектов наград. Руслан Шамилов занял первое место в весовой категории до 90 кг. «В моем весе было девять человек. В этот раз соперники были новые, раньше я с ними не встречался. Неплохие, крепкие спортсмены», – поделился великолучанин.

Руслан Шамилов добавил, что особенную подготовку к этому чемпионату он не вел. «Я всегда готов к соревнованиям, потому что я беспрерывно готовлюсь к профессиональным боям. У меня недавно был бой, поэтому на чемпионат я приехал в хорошей форме», - отметил он.

Ранее сообщалось, что Руслан Шамилов защитил пояс чемпиона лиги NAIZA.