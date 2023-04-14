Великолучанин победил на чемпионате России по комплексному единоборству
Профессиональный боец ММА, чемпион лиги NAIZA, великолучанин Руслан Шамилов одержал победу на чемпионате Федеральной службы судебных приставов России по комплексному единоборству. Об этом сообщает портал Luki-News.
Соревнования проходили с 10 по 14 апреля в Подмосковье. Среди 108 спортсменов разыграли 16 комплектов наград. Руслан Шамилов занял первое место в весовой категории до 90 кг. «В моем весе было девять человек. В этот раз соперники были новые, раньше я с ними не встречался. Неплохие, крепкие спортсмены», – поделился великолучанин.
Руслан Шамилов добавил, что особенную подготовку к этому чемпионату он не вел. «Я всегда готов к соревнованиям, потому что я беспрерывно готовлюсь к профессиональным боям. У меня недавно был бой, поэтому на чемпионат я приехал в хорошей форме», - отметил он.
Ранее сообщалось, что Руслан Шамилов защитил пояс чемпиона лиги NAIZA.
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