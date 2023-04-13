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Культура

Рязанский народный хор имени Попова выступит в Пскове

Фото: ТКД Псковской области

Рязанский государственный академический русский народный хор имени Попова выступит на сцене Псковской областной филармонии с программой «Песнь рязанская, звучи!». Концерт состоится 20 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Выступление коллектива всегда наполнено лиричностью и задушевностью есенинских стихов, чем так славится Рязанский хор. Визитная карточка коллектива - песня «Над окошком месяц», написанная Евгением Поповым на стихи Сергея Есенина.

Также на концерте прозвучат композиции «Отговорила роща золотая» на музыку Пономаренко, знаменитая «На побывку едет», «Ты меня не любишь, не жалеешь» А. Аверкина, «Яблочко», «Синий платочек», «Шацкая», «Катюша».

В финале концерта прогремит «Рязанская барыня» - захватывающее веселящее душу и сердце действо, наполненное искрометной частушкой и виртуозными трюками.

Государственный академический Рязанский русский народный хор им. Е. Попова является лауреатом всесоюзных, дипломантом международных и республиканских фестивалей, лауреатом премии «Золотой Аполлон», лауреатом премии им. А. Аверкина, награжден Золотой медалью им. академика В. Ф. Уткина. Артистам хора рукоплескали зрители многих стран: Греции, Франции, Германии, Болгарии, Венгрии, Китая, Монголии, Польши и Канады.

Приобрести билеты можно в кассе и онлайн.

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