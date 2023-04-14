Михаил Ведерников назвал районы-лидеры по переводу услуг в онлайн-формат

16:52, 14 апреля 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с главами муниципалитетов работу по решению федеральных и региональных задач, а также вопросы местного характера. Совещание в режиме ВКС прошло 14 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Глава региона обратил внимание, что до конца апреля Управление проектной деятельности правительства Псковской области подведет итоги работы в районах по нацпроектам за первый квартал 2023 года.

«Всех призываю настроиться на дальнейшую работу во втором квартале. В зоне особого контроля — соблюдение подрядчиками сроков строительства и благоустройства, претензионная работа, контроль корректной эксплуатации уже введенных объектов», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Глава региона напомнил, что по итогам года будет сформирован итоговый рейтинг эффективности муниципальных образований, лидеры которого будут поощрены.

В ходе обсуждения вопросов повестки участники совещания рассмотрели перевод всех массовых социально значимых муниципальных услуг в электронный формат. Работа в регионе ведется в рамках исполнения поручения президента России. Губернатор отметил лучших в муниципальном рейтинге. Первое место занимает Новосокольнический район. Наиболее высокие показатели также у Великих Лук, Струго-Красненского и Островского районов.

«Я хочу отдельно поблагодарить главу и муниципальную команду Новосокольнического района за то, что оперативно наладили работу и из «красной зоны» выбились в лидеры», — отметил Михаил Ведерников и рекомендовал коллегам изучить и применить опыт муниципалитетов, преуспевающих в переводе услуг в электронный формат.

Требования и предложения по поддержке муниципалитетов в этом вопросе на совещании озвучили также начальник Управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов и директор Многофункционального центра Псковской области Екатерина Ершова.

На контроле Михаила Ведерникова еще одно поручение президента РФ — выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. По итогам первого квартала план в регионе исполнен только на 51%.

Губернатор поручил главам районов усилить свои ресурсы в этом на направлении. «Прошу не ссылаться на отсутствие работников и жесткие сроки. У всех было время подготовиться к выполнению поставленной задачи», — подчеркнул Михаил Ведерников и отметил, что сотрудники Управления по местному самоуправлению правительства Псковской области и специалисты региональных управлений Росреестра и Роскадастра всегда готовы помочь.

В продолжение совещания были подняты два актуальных вопроса по части развития ЖКХ. Это реализация программы переселения из аварийного жилья и мониторинг аварий и инцидентов.