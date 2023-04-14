Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников назвал районы-лидеры по переводу услуг в онлайн-формат

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с главами муниципалитетов работу по решению федеральных и региональных задач, а также вопросы местного характера. Совещание в режиме ВКС прошло 14 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Глава региона обратил внимание, что до конца апреля Управление проектной деятельности правительства Псковской области подведет итоги работы в районах по нацпроектам за первый квартал 2023 года.

«Всех призываю настроиться на дальнейшую работу во втором квартале. В зоне особого контроля — соблюдение подрядчиками сроков строительства и благоустройства, претензионная работа, контроль корректной эксплуатации уже введенных объектов», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Глава региона напомнил, что по итогам года будет сформирован итоговый рейтинг эффективности муниципальных образований, лидеры которого будут поощрены.

В ходе обсуждения вопросов повестки участники совещания рассмотрели перевод всех массовых социально значимых муниципальных услуг в электронный формат. Работа в регионе ведется в рамках исполнения поручения президента России. Губернатор отметил лучших в муниципальном рейтинге. Первое место занимает Новосокольнический район. Наиболее высокие показатели также у Великих Лук, Струго-Красненского и Островского районов.

«Я хочу отдельно поблагодарить главу и муниципальную команду Новосокольнического района за то, что оперативно наладили работу и из «красной зоны» выбились в лидеры», — отметил Михаил Ведерников и рекомендовал коллегам изучить и применить опыт муниципалитетов, преуспевающих в переводе услуг в электронный формат.

Требования и предложения по поддержке муниципалитетов в этом вопросе на совещании озвучили также начальник Управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов и директор Многофункционального центра Псковской области Екатерина Ершова.

На контроле Михаила Ведерникова еще одно поручение президента РФ — выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. По итогам первого квартала план в регионе исполнен только на 51%.

Губернатор поручил главам районов усилить свои ресурсы в этом на направлении. «Прошу не ссылаться на отсутствие работников и жесткие сроки. У всех было время подготовиться к выполнению поставленной задачи», — подчеркнул Михаил Ведерников и отметил, что сотрудники Управления по местному самоуправлению правительства Псковской области и специалисты региональных управлений Росреестра и Роскадастра всегда готовы помочь.

В продолжение совещания были подняты два актуальных вопроса по части развития ЖКХ. Это реализация программы переселения из аварийного жилья и мониторинг аварий и инцидентов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 апреля 2023

Гайк Хачатрян стал новым главврачом Островской межрайонной больницы

14 апреля 2023

Команда ПсковГУ стала призером конкурса Всероссийской олимпиады по географии
14 апреля 2023

Лучших педагогических работников определили в Псковской области

14 апреля 2023

Связанные со старением цепных мостов в Острове дефекты обнаружили специалисты
14 апреля 2023

Псковских водителей предупредили о массовых проверках
14 апреля 2023

Нейминг и мурал: 108-й выпуск «Псковского телеграма» выйдет в эфир
14 апреля 2023

Названа ожидаемая продолжительность здоровой жизни псковичей
14 апреля 2023

О сильном ветре 15 апреля предупредили псковичей в МЧС

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...