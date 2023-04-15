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Общество

Президент РФ подписал закон о разрешении использовать лекарства при первой помощи

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий правила оказания первой помощи и определяющий само понятие в законодательстве. Cоответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Федеральным законом вносятся изменения, <...> в соответствии с которыми уточняется содержание первой помощи как комплекса мероприятий, направленных на сохранение и поддержку жизни и здоровья пострадавших при несчастных случаях, травмах, ранениях, поражениях, отравлениях, других состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью пострадавших, до оказания медицинской помощи», - пишет РИА Новости со ссылкой на заключение комитета СФ по социальной политике.

Первая помощь будет оказываться лицами, «обязанными оказывать первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами». Законодательно закрепляется положение о том, что аптечки для оказания первой помощи могут содержать медицинские изделия и лекарственные препараты.

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