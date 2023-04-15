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Умеющие играть на музыкальных инструментах псковичи зарабатывают больше — опрос

Играть на музыкальных инструментах умеют 32 % экономически активных псковичей. Самыми популярными являются гитара и фортепиано. Об этом сообщает сервис SuperJob.

Навыками игры на музыкальных инструментах владеют 32 % псковичей старше 18 лет, причём среди мужчин таковых существенно больше, чем среди женщин (38 и 27 % соответственно). Среди молодёжи до 24 лет музицирует каждый третий. Число умеющих играть на музыкальных инструментах растёт с уровнем дохода опрошенных: 22 % среди тех, кто зарабатывает до 30 тысяч рублей в месяц, и 36 % среди горожан с зарплатой от 80 тысяч рублей.

Самыми популярными музыкальными инструментами являются гитара и клавишные — навыками игры на них владеют 16 и 13 % респондентов соответственно. 6 % умеют играть на народных инструментах, 2 % — на ударных.

Фаворит у женщин — фортепиано (19 %), у мужчин — гитара (на акустике или электрогитаре может сыграть 24 %, правда, некоторые, по их собственному признанию, только три аккорда). Среди представителей сильного пола также популярнее ударные (5 %). Псковичи с доходом больше 80 тыс. руб. в месяц играют на гитаре и ударных чаще тех, кто зарабатывает меньше.

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