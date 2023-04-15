В Пыталовском районе провели акцию «Верни герою имя»
Субботник, приуроченный к акции «Верни герою имя», провели члены Юнармии и РДДМ «Движение первых» в рамках взаимодействия с администрацией городского поселения «Пыталово». Об этом пишет газета «Наша жизнь».
На территории в сквере имени 30-летия освобождения Пыталовского района от немецко-фашистских захватчиков ребята вместе со своим педагогом Дома детского творчества Светланой Авотень убрали прошлогоднюю листву, ветки и мусор.
«В завершение субботника молодое поколение почтило память погибших воинов и возложило цветы к обелиску в знак уважения и гордости за своих предков, завоевавших свободу», - говорится в сообщении.
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