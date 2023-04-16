В России вырос спрос на кухонные товары

09:45, 16 апреля 2023, ПАИ

Спрос на товары для кухни, в том числе на технику для приготовления пищи, вырос в начале апреля в разы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — этому поспособствовало восстановление покупательской активности, сообщает РИА Новости.

«В первые месяцы этого года покупательская активность демонстрирует постепенное восстановление... Так, за последнюю неделю по сравнению с сопоставимой неделей перед Пасхой в прошлом году (15–21 апреля) интерес к формам для выпекания оказался выше почти в 2,4 раза, спрос на ножи прибавил два раза, более чем в 1,5 раза выросли продажи тостеров, кухонных комбайнов и мини-печей», — считают в группе «М.Видео-Эльдорадо».

При этом более чем на четверть увеличилась популярность хлебопечек, и от 13 до 20 % вырос спрос на яйцеварки, чайники, термосы и кастрюли. В маркетплейсе Ozon при этом отметили, что россияне стали активно покупать технику для кухни и приготовления пищи: за первые две недели апреля её продажи на онлайн-площадке выросли более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Начинается дачный сезон, поэтому россияне активно покупают технику для приготовления еды на свежем воздухе и для большего количества человек. Больше всего в последние две недели спросом пользовались печи и грили — рост в три раза в годовом выражении, а продажи техники для приготовления блюд, включая мультиварки, выросли в 2,5 раза... Многие кулинары весной начали обновлять технику и оборудование для кухни. К их числу относятся кухонные вытяжки, комбайны, блендеры, мясорубки, измельчители и разнообразные аксессуары для такой техники. Спрос на эти товары вырос в первые две недели апреля в два раза», — подсчитали в маркетплейсе.

Рост спроса был зафиксирован и в Wildberries. В компании подчеркнули, что в апреле по мере приближения майских праздников, которые многие россияне традиционно проводят на дачах, спрос на технику и посуду для приготовления еды продолжает расти. Так, в первые две недели апреля было приобретено на 122 % больше различной бытовой техники, чем за аналогичный период прошлого года.

«Наибольшими темпами растёт спрос на аэрогрили (+210 % год к году), коптильни (+117 %) и шашлычницы (+252 %), которые приобретают для того, чтобы провести на свежем воздухе время с семьёй, друзьями и соседями по дачным участкам. А в сегменте посуды и кухонного инвентаря наибольшим спросом сейчас пользуются мантоварки (+238 %), кухонные ножи (+150 %), походные котелки (+122 %), чистки для рыбы (+114 %), рюмки (+106 %) и казаны (+99 %)», — заключили там.

