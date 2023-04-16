Цены на отдых в Турции выросли на треть - туроператоры

10:29, 16 апреля 2023, ПАИ

Путешествие в Турцию этим летом россиянам обойдется на 20-30% дороже, чем годом ранее, средний чек на направлении составляет 226 тысяч рублей, рассказали РИА Новости представители отрасли.

«Согласно статистике, поездки в Турцию подорожали на 20-25% по сравнению с 2022 годом. Туда планирует отправиться 46% клиентов Travelata.ru. При этом средний чек на направлении весьма внушительный – 226 тысяч рублей», - сказал директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев.

По данным туроператора «Русский Экспресс», путевки на турецкие курорты поднялись в цене на 30%. «Минимальная стоимость туров с вылетом в начале июня в отель четыре звезды на «все включено» начинается от 189,4 тысячи рублей за двоих на семь ночей, а в пятизвездочный на тех же условиях - от 168 тысяч рублей», - сообщила директор департамента рекламы и PR компании Анна Филатовская.

В свою очередь, в Anex Tour агентству рассказали, что также отмечают рост цен на турецком направлении, но подчеркивают, что он пока не так сильно ощутим на среднем чеке, поскольку сейчас наблюдается переходный период с акции «Раннее бронирование». «Средний чек на Турцию сейчас составляет 2,4 тысячи евро за тур», - сообщили в туроператоре. Там уточнили, что больше всего минимальные цены за год поднялись на недельный отдых в июне в пятизвездочных отелях: до 185 тысяч рублей со 137 тысяч за двоих на «все включено».

