Юрий Вяземский принял участие в крестном ходе у Троицкого собора в Пскове

17:16, 16 апреля 2023, ПАИ

Профессор, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры Московского государственного института международных отношений (университета) МИД России, автор и ведущий Всероссийской гуманитарной олимпиады для старшеклассников «Умницы и умники» на Первом канале Юрий Вяземский принял участие в крестном ходу у Троицкого собора в Пскове, передает корреспондент ПАИ.

Отметим, что крестный ход прошел в в ночь с 15 на 16 апреля.

Ранее сообщалось, что Юрий Вяземский дал интервью журналистам телеканала «Первый Псковский».