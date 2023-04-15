Телеканал «Первый Псковский» покажет эксклюзивное интервью с ведущим программы «Умницы и умники»
Интервью с автором и ведущим Всероссийской гуманитарной олимпиады для старшеклассников «Умницы и умники» на Первом канале Юрием Вяземским выйдет на телеканале «Первый Псковский».
В интервью корреспондент «Первого Псковского» поворил с Юрием Вяземским о программе «Умники и умницы», о том, как изменилось поколение игроков, как выбирают гостей в ареопаг и как участники готовятся к самой игре. Ведущий телевизионной олимпиады рассказал, как однажды задал неожиданный вопрос игроку, и дал полезные советы о развитии интеллекта.
Смотрите интервью с Юрием Вяземским на телеканале «Первый Псковский» совсем скоро!
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15 апреля 2023
Телеканал «Первый Псковский» покажет эксклюзивное интервью с ведущим программы «Умницы и умники»