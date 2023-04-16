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Общество

Старые iPhone лишат самых главных функций

Обладателям устаревших моделей смартфонов американской линейки iPhone на ПО iOS 11 стоит подготовиться к тому, что гаджеты фактически «превратятся в кирпич», рассказал агентству «Прайм» руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

«Стоит иметь в виду, что речь идет о крайне старых телефонах, которые уже и так не получали долгое время обновления. Смартфоны, которые попали в этот список, это iPhone 4, 4s, 5 и все модели, выпущенные ранее», — пояснил он.

Перестанут работать все функции, которые связывают смартфон с сервисами Apple: AppStore, облачные сервисы, связь с картами и прочее.

Официальных сроков американская компания не объявляла: была только утечка от неизвестного инсайдера. Согласно этой информации, отключение сервисов должно начаться уже в мае.

«Перепрошить устаревшие смартфоны не выйдет, так как операционная система строго привязана к модели и железу, и новую версию никак не поставить на старое железо», — пояснил Кузьменко.

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