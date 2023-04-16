Дополнительные вышки связи могут появиться в приграничных районах Псковской области

22:45, 16 апреля 2023, ПАИ

Дополнительные вышки связи планируют установить в приграничных районах Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«С Правительством РФ прорабатываем возможность установки дополнительных вышек связи в приграничных районах. Не должно быть так, что в наших населенных пунктах раз за разом эстонская и латвийская связь перебивает российскую (особенно учитывая то, что соседи нарушают требования к мощности сигнала)», - написал Михаил Ведерников.

Он отметил, что решение пока находится в процессе – но Минцифры оказывают большую помощь региону в вопросе развития связи.

Ранее сообщалось, что 16 базовых станций Ростелекома установят в Псковской области.