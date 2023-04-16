Дополнительные вышки связи могут появиться в приграничных районах Псковской области
Дополнительные вышки связи планируют установить в приграничных районах Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.
«С Правительством РФ прорабатываем возможность установки дополнительных вышек связи в приграничных районах. Не должно быть так, что в наших населенных пунктах раз за разом эстонская и латвийская связь перебивает российскую (особенно учитывая то, что соседи нарушают требования к мощности сигнала)», - написал Михаил Ведерников.
Он отметил, что решение пока находится в процессе – но Минцифры оказывают большую помощь региону в вопросе развития связи.
Ранее сообщалось, что 16 базовых станций Ростелекома установят в Псковской области.
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