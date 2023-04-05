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Общество

16 базовых станций Ростелекома установят в Псковской области

Губернатор Псковской области с вице-президентом – директором макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александром Логиновым обсудили результаты сотрудничества и планы дальнейшей совместной работы. Об этом губернатор сообщает в своём телеграм-канале.

В прошлом году в регионе было запущено 10 базовых станций, в этом году планируется  строительство ещё 16.  Реализовано 12 проектов обеспечения жителей региона оптоволоконной связью, подключено более двух тысяч домохозяйств.

Станции будут установлены в Дедовичском (Сорокино, Станки, Дубишно, Чернецово, Крутец, Сосонка), Дновском (Скугры), Новосокольническом (Захарино, Окни, Горожане, Бор, Вяз), Опочецком (Духново), Островском (Влазово), Печорском (Кулье) и Усвятском (Стеревнево) районах.

 В пяти населённых пунктах, где есть оптоволоконная интернет-связь в социально значимых объектах (она проводилась в предыдущие годы в рамках «Цифровой экономики»), эта связь станет доступна для подключения жителей. Речь идёт о посёлке Сосновый Бор в Себежском районе, деревнях Ваулино и Ершово в Псковском районе, Красино и Вернявино в Палкинском районе.

«Перечисленные работы будут проведены до конца июля этого года», — уточнил глава региона.

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